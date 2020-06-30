Рухнул на деревья: жесткая посадка воздушного шара в Новгороде попала на видео
На борту находились три человека. Они не пострадали.
© Видео: Ekaterina Vladimirovna, "ВКонтакте" © Фото: Ekaterina Vladimirovna, "ВКонтакте"
В Великом Новгороде воздушный шар с людьми рухнул в лесной массив. Видео жесткой посадки в социальных сетях опубликовали очевидцы.
«Сидим в кустах, немного недолет», - рассказали сами экстремалы.
Судя по кадрам, на борту воздушного шара находились три человека. Они не пострадали. О том, как быстро и каким образом им удалось выбраться, пока не известно.