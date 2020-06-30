Певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

В Москве госпитализировали известную российскую певицу Аниту Цой с диагнозом «коронавирус». Об этом сообщает РИА Новости.

«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», - приводит агентство слова пресс-секретаря артистки Анны Кружель.

Пресс-секретарь также сообщила, что Анита с первых дней пандемии соблюдала режим самоизоляции и все меры предосторожности. По ее словам, сейчас сложно сказать, где артистка могла заразиться.

В настоящий момент в РФ официально подтверждено 647 849 случаев заболевания COVID-19, 412 650 пациентов медикам удалось вылечить, 9 320 человек, к сожалению, скончались.