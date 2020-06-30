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Чеснок против кровопийц: в Мосприроды дали рекомендации по борьбе с комарами

Роман Захаров
11:19 30.06.2020
Специалисты рассказали, как комары выбирают себе жертву, а также дали советы, как защититься от этих насекомых.
Чеснок против кровопийц: в Мосприроды дали рекомендации по борьбе с комарами
© Фото: silviarita, Pixabay

Выгнать комаров из квартиры можно при помощи сушеной ромашки, мяты или чеснока, разложенных по жилищу. Это следует из рекомендаций Мосприроды.

По данным специалистов, эти насекомые имеют вкусовые предпочтения, исходя из которых они и выбирают себе жертву. К ним, в частности, относятся: группа крови, количество выдыхаемого углекислого газа, физическая активность, повышающая выделение пота и температуру, и даже цвет одежды.

«Однако существующие, в том числе и природные, репелленты смогут защитить вас от этих назойливых насекомых. Считается, что эфирные масла творят чудеса - всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесенных на кожу, могут обеспечить вас надежной защитой. Запах сушеной ромашки или мяты разрушает нервную систему насекомых, и они надолго исчезнут из вашего жилища. А всего несколько измельченных долек чеснока, разложенных по углам комнаты, избавят вас от комаров как минимум на 10 часов», - приводит АГН «Москва» сообщение Мосприроды.

Отмечается, что теплая и влажная погода, которая сейчас установилась в Московском регионе, является благоприятной для активного размножения комаров. При этом специалисты призвали помнить, что данные насекомые, как и другие живые организмы, играют существенную роль в экосистемах.

В Мосприроде признали, что многие виды комаров являются переносчиками различных болезней, однако в Москве и Подмосковье опасаться их укусов не стоит. В то же время аллергикам нужно проявлять осторожность, поскольку укусы комаров могут вызвать аллергическую реакцию.

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