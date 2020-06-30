Опубликованы кадры задержания готовившего теракт во Владикавказе исламиста
На видео запечатлены компоненты взрывного устройства, которое собирал исламист.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности обнародовала кадры задержания готовившего теракт во Владикавказе исламиста. Он собирался устроить взрыв у одного из административных зданий.
На видео показан момент задержания мужчины, его доставление в правоохранительные органы. Кроме того, запечатлены компоненты взрывного устройства, которое собирал россиянин.
По факту участия мужчины в террористической организации «Исламское государство»* возбуждено уголовное дело. Ему также собираются вменить покушение на террористический акт.
* «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.