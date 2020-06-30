В России за сутки выписали 9220 переболевших коронавирусом пациентов

В России за сутки 9220 человек выписали после лечения от COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За весь период выписано по выздоровлению по России – 412 650», - добавили в штабе.

Отмечается также, что больше всего за сутки пациентов выздоровели в Москве – 2295. Следом идут Подмосковье (918), Нижегородская область (403) и Санкт-Петербург (254).