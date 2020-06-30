В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о мутации коронавируса

Обнаруженные мутации COVID-19 не приводят к серьезным изменениям свойств данной инфекции. Такое заявление сделали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там добавили, что мутации вирусов могут происходить при заражении каждого человека, и специалистам нужно следить за изменчивостью вирусов, чтобы быть уверенными в правильной диагностике заболевания.

В ведомстве подчеркнули, что измененный вирус может не узнаваться имеющимися диагностическими наборами.

Ранее генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что с момента появления первых заболевших в России было выявлено более ста штаммов нового типа коронавируса.

Сейчас в РФ официально подтверждено 647 849 случаев заболевания COVID-19, 412 650 пациентов медикам удалось вылечить, 9 320 человек, к сожалению, скончались.