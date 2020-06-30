Запущено движение грузовых поездов по Крымскому мосту

Глава Минтранса Евгений Дитрих и руководитель Республики Крым Сергей Аксенов утром 30 июня запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. Два грузовых состава «Крымских железных дорог», один со стороны полуострова, другой - со стороны материковой России, выехали навстречу друг другу.

Из Крыма отправился поезд с продукцией местных предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. Ему навстречу - состав с бензином, удобрениями, зерном, цементом.

Крымский мост является самым большим мостом в РФ и Европе. Переправа соединяет Крым с Краснодарским краем. Автомобильная часть моста была открыта весной 2018 года, пассажирские перевозки по железной дороге стартовали в конце прошлого года.