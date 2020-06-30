Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 30 июня, в районе 14:00, выступит с обращением к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Прямую трансляцию обращения президента смотрите на нашем сайте.

Ранее официальный представитель Кремля допустил, что Путин выступит с обращением к россиянам перед основным днем голосования по поправкам к Конституции.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области

Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.