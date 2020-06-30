Стартовал последний день онлайн-голосования по поправкам

В России начался последний день электронного голосования по поправкам к Конституции. Сделать свой выбор можно до 8 часов вечера.

Дистанционный формат голосования проводится только в двух российских регионах - Москве и Нижегородской области. Он стартовал 25 июня.

По данным наблюдательного штаба, всего заявки на онлайн-голосование подали свыше 1 миллиона 190 тысяч человек, из них 1 миллион 51 тысяча - жители Москвы. Общая явка в предпоследний день составила почти 90 процентов.

В Мосгоризбиркоме сообщили, что те, кто записался в реестр электронных избирателей, но по каким-то причинам не проголосовал онлайн, смогут сделать это в традиционном формате 1 июля.

Напомним, что изначально голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса Владимир Путин перенес выборы. В связи с эпидемиологической обстановкой, чтобы «разгрузить» избирательные участки, было принято решение провести голосование в течение недели - с 25 июня по 1 июля. С этой же целью ввели электронный формат в двух регионах.