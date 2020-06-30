В Москве за сутки скончались 35 человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 35 человек с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 3796. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Накануне скончались 23 пациента. По последним данным, в Москве выявлено более 220 853 заболевших, выздоровели и выписались из больниц свыше 148 102 пациентов.

Всего в России - 641 156 заболевших, 403 430 человек вылечились, 9166 скончались.