В Москве за сутки скончались 35 человек с коронавирусом
Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 3796.
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За прошедшие сутки в Москве скончались еще 35 человек с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 3796. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Накануне скончались 23 пациента. По последним данным, в Москве выявлено более 220 853 заболевших, выздоровели и выписались из больниц свыше 148 102 пациентов.
Всего в России - 641 156 заболевших, 403 430 человек вылечились, 9166 скончались.