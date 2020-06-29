Разведка США признала недостоверными данные о «сговоре» России с боевиками в Афганистане

Разведслужба США признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийство американских военнослужащих. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Разведка только что доложила мне, что они не признали данную информацию достоверной... Возможно, это еще одна сфабрикованная мистификация по теме России, которую устроила лживая газета The New York Times, чтобы очернить республиканцев», - написал он в своем Twitter.

Ранее NYT опубликовала материал, в котором говорилось, что РФ якобы предлагала боевикам в Афганистане награду за атаки на военных коалиции. Стоит отметить, что в статье не приводилось каких-либо подтверждений описываемых событий.

На публикацию сразу же отреагировали в МИД России, назвав материал чушью.