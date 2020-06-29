От Можайского до Новорижского шоссе: по еще одному участку ЦКАД открыли движение

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Минтранса Евгений Дитрих открыли движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.

Новый участок, который относится к пятому пусковому комплексу, начинается от эстакады возле станции Звенигород и идет до Можайского шоссе. Он позволит исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты по А-107.

Также благодаря эстакаде получится разгрузить уличную сеть Звенигорода, в том числе выезд со станции Звенигород, исключить пробки, возникающие из-за движения встречных потоков транспорта в одном уровне.

«Хотелось бы сказать спасибо строителям, которые могли отсидеться дома, но сделали прекрасную трассу», - заявил Хуснуллин на церемонии открытия.

В январе этого года в Наро-Фоминском районе Московской области открыли второй участок Центральной кольцевой автодороги. На отрезке трассы возвели эстакаду, а также построили безопасный переход для животных.

ЦКАД - грандиозный проект, призванный существенно разгрузить движение по МКАД и федеральным трассам. Протяженность дороги должна в итоге составить 336,5 километра, она пройдет приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107.