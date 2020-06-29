Опубликованы «лучшие фотографии» НЛО за 40 лет
Житель польской деревни Ястрово сделал, по мнению уфологов, лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом пишет издание The Mirror.
По данным газеты, мужчина, пожелавший остаться неизвестным из-за опасений, что его могут принять за человека с расстройством психики, сфотографировал на камеру телефона неопознанный летающий объект. Кадры оказались хорошего качества и позволили досконально изучить запечатленный объект.
Как утверждает сам очевидец, он ехал на велосипеде и услышал странный звук. Обернувшись, мужчина заметил зависший над лесом объект, имевший форму пирамиды. Он успел сделал пять снимков, прежде чем НЛО исчезло. Фото поляк передал уфологу Роберту Бернатовичу.
Специалист, в свою очередь, обратился к бывшему начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, который, ознакомившись с фотографиями, назвал их лучшими, что он видел за последние 40 лет, и предположил, что они, скорее всего, подлинные.
К схожему мнению пришел и эксперт Джейсон Глив. Изучив снимки, он заявил, что объект металлический и находился на расстоянии 45-60 метров над землей.
Между тем нашлись и те, кто назвал фотографии монтажом и подверг сомнению их подлинность.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность обнародования засекреченных материалов о неопознанных летающих объектах. Речь шла о так называемой «Зоне-51» - секретной военной базе где, по мнению сторонников теории заговора, Пентагон скрывает обломки летающей тарелки якобы разбившейся 73 года назад.