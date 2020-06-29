СМИ: вооруженные люди совершили нападение на фондовую биржу в Пакистане
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Вооруженные люди совершили нападение на здание фондовой биржи в Пакистане. Об этом сообщает агентство Reuters.
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СМИ: вооруженные люди совершили нападение на фондовую биржу в Пакистане
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Вооруженные люди совершили нападение на здание фондовой биржи в Пакистане. Об этом сообщает агентство Reuters.
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