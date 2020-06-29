На Чукотке выпал июньский снег: видео

Снег в разгар лета выпал в Анадырском районе Чукотки. Об этом сообщается в официальном аккаунте муниципального образования в Instagram.

«Июньский снег добрался и до Канчалана», - говорится в описании к фотографиям со снежным покровом.

Власти в связи с ухудшением погоды приняли решение включить центральное отопление.

© anadyr_rayon, Instagram

На данный момент температура в регионе около десяти градусов тепла, наблюдаются смешанные осадки в виде дождя со снегом.