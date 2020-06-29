На Чукотке выпал июньский снег: видео
Власти в связи с ухудшением погоды приняли решение включить центральное отопление.
© Видео: anadur vk © Фото: anadur vk
Снег в разгар лета выпал в Анадырском районе Чукотки. Об этом сообщается в официальном аккаунте муниципального образования в Instagram.
«Июньский снег добрался и до Канчалана», - говорится в описании к фотографиям со снежным покровом.
Власти в связи с ухудшением погоды приняли решение включить центральное отопление.
На данный момент температура в регионе около десяти градусов тепла, наблюдаются смешанные осадки в виде дождя со снегом.