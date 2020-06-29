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Раскрыта причина исчезновения развитой древней цивилизации

Анна Касаткина
08:18 29.06.2020
Загрязнение водохранилищ токсинами могло негативно сказаться на здоровье населения древнего города Тикаль и авторитете его правителей.
Раскрыта причина исчезновения развитой древней цивилизации
© Фото: ickandgak, Pixabay

Ученые сделали новое открытие, которое проливает свет на исчезновение развитой цивилизации майя. Они обнаружили, что водохранилища древнего города Тикаль были загрязнены токсическими веществами, что могло негативно сказаться на здоровье людей и вынудить их покинуть поселение.

Известно, что майя ушли из Тикаля в середине IX века нашей эры. Исследователи выяснили, что поспособствовать этому могли периоды засухи продолжительностью в несколько десятилетий – с 820 по 870 годы нашей эры. Источники пресной воды – озера и грунтовые воды – оказались практически недоступны, из-за чего майя пришлось полагаться на систему резервуаров вокруг Тикаля.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые из Университета Цинциннати США представили анализ образцов отложений в четырех главных резервуарах города. В двух из них были обнаружены высокие концентрации ртути, причем в некоторых содержание токсинов в два раза превышало безопасную норму. Источником загрязнения, считают исследователи, могли стать краски, которые применяли майя для декорирования, архитектурных орнаментов и в ритуальных целях.

Кроме того, в воде из резервуаров могли содержаться высокие концентрации фосфатов, попадавшие туда вместе с пищевыми отходами и фекалиями. Это привело к росту распространения цианобактерий (сине-зеленых водорослей) Planktothrix и Microcystis, выделяющих потенциально смертельные токсины.

Ученые отметили, что доступ к загрязненным водохранилищам имели, в основном, представители правящей элиты Тикаля, что могло отрицательно сказаться на способности грамотно управлять поселением. Так, известно, что один из правителей города – Темное Солнце – страдал хроническим ожирением, а отравление ртутью связано с метаболическим синдромом. Неспособность власти обеспечить доступ к чистой воде также могла пошатнуть ее авторитет, уточнили исследователи.

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