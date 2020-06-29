Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Короткая рабочая неделя ожидает россиян в связи с голосованием по поправкам к Конституции 1 июля. День голосования объявлен выходным и для работающих будет оплачен в двойном размере.

За работу в этот день также можно попросить день отдыха. В этом случае он будет оплачен в одинарном размере. Неработающие в день голосования ничего в зарплате не потеряют, пояснили в Роструде.

При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, отпуск на этот день не может быть продлен, сообщает РИА Новости.

Изначально голосование по поправкам должно было пройти 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его решили перенести. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку, принято решение позволить россиянам голосовать неделю, начиная с 25 июня.