Китайские журналисты оценили «смертоносные машины» на Параде Победы в Москве

Китайские журналисты назвали российский танк Т-90М главным героем Парада Победы на Красной площади.

«Основной боевой танк (Т-90М – прим. ред.), который называют "смертоносной машиной", - главный герой Парада Победы за последние годы», - говорится в публикации китайской газеты «Хуаньцю шибао».

Автор материала отмечает, что танк имеет высокие показатели боевой эффективности и соответствует эксплуатационным требованиям, предъявляемым армией РФ на период замены боевого вооружения.

Внимание китайских журналистов, помимо Т-90М, также привлекли модернизированный танк Т-80БВМ и еще одна «смертоносная машина» - реактивная система залпового огня ТОС-2.

Кроме того, газета пишет, что раритетная техника времен Второй мировой войны, а именно танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100, на Параде обрела вторую молодость.

«Демонстрация столь большого количества раритетной техники времен Второй мировой войны в последние годы является редкостью и свидетельствует о том, что Россия глубоко уважает своих "железных героев" Великой Отечественной войны», - сказано в материале.

Парад в честь 75-летия Победы состоялся в Москве и других российских городах 24 июня. По брусчатке Красной площади прошли танки Т-34, свыше 200 единиц современной техники, некоторые из которых впервые демонстрировались публично. В небе пролетели 75 самолетов и вертолетов. В мероприятии участвовали 13 расчетов армий мира.