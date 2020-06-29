Врач рассказала об опасности коронавируса для бородатых мужчин

Коронавирус у так называемых «брутальных» мужчин может протекать в более тяжелой форме. Об этом рассказала заведующий отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Яна Орлова.

По ее словам, клиническая практика подтвердила, что мужчины чаще переносят коронавирус в более тяжелой форме. Еще сложнее ситуация обстоит с «брутальными» мужчинами.

«Мужчины с классическим мужским типом облысения, большим количеством растительности на лице, можно сказать, брутальные мужчины, болеют тяжелее», - сказала Орлова.

Ранее врачи назвали категорию людей с повышенным риском смертности от COVID-19. В нее входят несколько десятков миллионов людей в России.