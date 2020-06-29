Впервые нормальное лето: синоптики рассказали о погоде на 29 июня

В понедельник, 29 июня, воздух в Москве прогреется до +20...+22 градусов по Цельсию. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Дождей в этот день не ожидается. Ветер будет дуть северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

Ранее врач-ангионевролог Евгений Широков назвал самую большую опасность для здоровья, которую несет в себе жаркая погода. В частности, по его словам, сложнее всего приходится людям, страдающим гипертонией, атеросклерозом и сердечной недостаточностью. Из-за жары организм тратит много жидкости и ему нужно ее восполнять, что вызывает лишнюю нагрузку на сердце.