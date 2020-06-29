Последний штат США решил отказаться от символа конфедератов на флаге

Палата представителей и сенат заксобрания американского штата Миссисипи одобрили проект закона о замене флага штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации. Об этом информирует портал Mississippi Today.

Законодатели штата приступили к обсуждению спорной символики конфедератов, присутствующей на флаге с 1894 года, на фоне массовых митингов против расизма. Флаг Миссисипи - единственный в США, на котором оставалась символика конфедератов.

Палата представителей одобрила законопроект 92 голосами за, против высказались 23 законодателя. Во время голосования в сенате за высказались 37 человек и 14 против.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз, в свою очередь, уже заявил о готовности подписать документ о замене флага.

Отмечается, что для разработки нового проекта флага к сентябрю будет назначена специальная комиссия из девяти человек. В ноябре состоится голосование, на котором жители штата одобрят или отвергнут предложенный вариант. До этого времени у Миссисипи не будет официального флага.