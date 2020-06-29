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Золото сирийских полей: в Дейр-эз-Зоре заработали зернохранилища и хлебозаводы

Павел Ремнев
06:45 29.06.2020
В этом году сирийским фермерам удалось собрать около полумиллиона тонн зерна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay

В Сирии возобновили работу зернохранилища, в которые фермеры со всей округи свозят пшеницу. Пока мешки хранят под отрытым небом, снизу полиэтиленовые подложки, чтобы собранный урожай не уничтожили вредители. Зимой тюки еще накрывают сверху - защищают от дождей, которые здесь могут идти несколько недель.

Такой способ хранения временный, по крайней мере, на это надеются местные фермеры. Большая часть зернохранилищ, либо уничтожена в ходе боев, либо находится на территории, которую все еще контролируют боевики.

Грузовики и легковые автомобили заезжают на весы по очереди. Зерно сюда везут со всей провинции Дейр-эз-Зор. Площадь полей составляет около 70 тысяч гектаров.

«В машине четыре с половиной тонны зерна. За один мешок платят 45 тысяч фунтов. Это хороший доход. Конечно, много денег уходит на содержание полей, оплату труда моей артели. Но все равно я не жалуюсь», - признается фермер Абухаль Абддахим.

За один сезон на площадку привезут около 20 тысяч тонн зерна. По сравнению с довоенными показателями это, конечно, очень немного. Оборудования тоже почти не осталось, сортировочный конвейер собирали из нескольких нерабочих.

«Я привожу зерновые четырех классов. Местные твердые сорта пшеницы прекрасно подходят для производства макарон, а мягкая пшеница отправляется сразу на хлебозаводы», - объясняет крестьянин Усмар Абу-Даиб.

До войны на такие площадки по всей стране привозили около пяти миллионов тонн зерна в год, около трети уходило на экспорт. В этом году собрали всего около полумиллиона тонн, этого едва хватит, чтобы закрыть спрос на внутреннем рынке. Впрочем, сезон еще не закончен.

«Прогнозировать дальнейшее развитие событий сложно. Боевики держат под контролем много полей, жгут, уничтожают урожай. Однако, наша армия при вашей поддержке теснит захватчиков. Значит, все больше людей вернуться на свои территории и займутся делом», - рассчитывает директор предприятия по переработке и хранению зерна Аддиль аль-Маркаб.

Несмотря на то, что Дейр-эз-Зор пустыня, здесь можно заниматься сельским хозяйством. Водоносный слой залегает всего в нескольких десятка метров под землей. Поля, когда-то уничтоженные боевиками, постепенно снова расширяются, а деньги, вырученные с продажи зерна - единственный доход местных жителей. 
 

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