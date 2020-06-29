Вторая жизнь: на базе Ан-2 могут начать выпуск нового пассажирского самолета

На Дальнем Востоке могут начать сборку двухмоторного гражданского самолета на базе Ан-2. Это стало возможным благодаря программе субсидий, которую правительство Приморского края разработало для предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих гражданскую продукцию в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Интересный проект в этой сфере - выпуск нового двухмоторного гражданского самолета на базе Ан-2. Это совершенно новый проект самолета, который будет востребован не только на внутреннем, но и на внешнем рынке», - цитирует заявление министра промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитина официальный портал регионального правительства.

На реализацию пилотного проекта предусмотрено выделение 60 миллионов рублей. Эти средства включают в себя проектные работы, закупку материалов и оборудования.

Региональный Фонд поддержки промышленных предприятий, созданный в Приморье, должен обеспечить льготные условия финансирования будущих проектов, в том числе предприятий ОПК, выпускающих продукцию гражданского назначения.

