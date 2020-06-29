Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вторая жизнь: на базе Ан-2 могут начать выпуск нового пассажирского самолета

Ян Брацкий
07:09 29.06.2020
На реализацию пилотного проекта выделено 60 миллионов рублей, которые потратят на оборудование и закупку материалов.
Вторая жизнь: на базе Ан-2 могут начать выпуск нового пассажирского самолета
© Фото: Виталий Аньков РИА Новости

На Дальнем Востоке могут начать сборку двухмоторного гражданского самолета на базе Ан-2. Это стало возможным благодаря программе субсидий, которую правительство Приморского края разработало для предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих гражданскую продукцию в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Интересный проект в этой сфере - выпуск нового двухмоторного гражданского самолета на базе Ан-2. Это совершенно новый проект самолета, который будет востребован не только на внутреннем, но и на внешнем рынке», - цитирует заявление министра промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитина официальный портал регионального правительства.

На реализацию пилотного проекта предусмотрено выделение 60 миллионов рублей. Эти средства включают в себя проектные работы, закупку материалов и оборудования.

Региональный Фонд поддержки промышленных предприятий, созданный в Приморье, должен обеспечить льготные условия финансирования будущих проектов, в том числе предприятий ОПК, выпускающих продукцию гражданского назначения. 
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.06.2020, 20:05
Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию составила 80%
Дата29.06.2020, 05:00
Первый этап: 35 больных COVID-19 вылечили в госпитале Минобороны в Чите
Дата27.06.2020, 21:52
Гол Смолова помог «Сельте» не проиграть «Барселоне»
Дата28.06.2020, 17:17
Курс «омоложения»: в строй ВС РФ вернулся Т-80 с газотурбинным двигателем
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:30 В стране и мире
Китайские журналисты оценили «смертоносные машины» на Параде Победы в Москве
07:09 В стране и мире
Вторая жизнь: на базе Ан-2 могут начать выпуск нового пассажирского самолета
06:51 В стране и мире
Впервые нормальное лето: синоптики рассказали о погоде на 29 июня
06:45 В стране и мире
Видео
Золото сирийских полей: в Дейр-эз-Зоре заработали зернохранилища и хлебозаводы
06:29 В стране и мире
Последний штат США решил отказаться от символа конфедератов на флаге
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Сколько надо копить: составлен рейтинг регинов РФ по доступности жилья
Парад в честь 75-летия Победы: полная версия
Эксперт объяснил, как правильно выбрать питьевую воду
Китайский журналист назвал «три недостатка» россиянок
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
В бывшем рыцарском замке в Латвии нашли таинственную надпись XVI века
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.