Автоэкперт назвал главные признаки попытки угона автомобиля

Сбои в работе сигнализации могут свидетельствовать о попытке угона автомобиля. С таким предостережением к автовладельцам обратился эксперт Кирилл Милешкин, который перечислил некоторые тревожные признаки готовящегося преступления.

По его мнению, преступники редко выбирают для угона спонтанный автомобиль. Свою жертву злоумышленники выбирают тщательно.

«Очень важный сигнал - нестандартно срабатывающая сигнализация. Внезапные тревоги, постановка или снятие с охраны не с первого раза, любые отклонения от привычного уклада могут свидетельствовать о том, что машину "прощупывают"», - цитирует РИА Новости заявление эксперта.

Впрочем, это может быть обычным сбоем в работе электроники, отмечает Милекшин, автомобиль можно показать мастерам, которые и вынесут свой вердикт.

Другим признаком является случай, когда владелец приходит на стоянку к открытому автомобилю. Если вы уверены, что запирали машину, то открытые двери почти наверняка свидетельствуют о попытке угона.

«Возможно, преступники просто примериваются к вашей машине, ищут подходы и слабые места. Или их спугнули, не дав довести дело до конца», - объясняет эксперт.

Другим тревожным признаком могут стать метки на автомобиле. Рекламные буклеты под стеклоочистителем, веточки, травинки и другой мусор на кузове. Таким образом угонщики проверяют, как часто хозяин наведывается к месту стоянки. Почти гарантией попытки угона служат механические повреждении кузова.

«Отогнутый подкрылок подсказывает о поисках подступов в подкапотное пространство с дополнительными замками. О том же свидетельствуют поврежденные личинки замков. А прорези в неожиданных местах - отнюдь не выходка хулиганов, а попытка добраться до электронных блоков», - заявил Милекшин.

Все описанные случаи, добавляет эксперт, могут быть чистой случайностью, однако лишняя бдительность не повредит. Лучшим местом для стоянки авто будет охраняемая парковка.