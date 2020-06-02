Потерявшим из-за пандемии работу предложили компенсировать алименты

Россиянам, которые потеряли работу из-за распространения коронавируса, могут помочь выплатить алименты. С таким предложением выступил Национальный родительский комитет, сообщает RT. По данным агентства, документ уже направлен на рассмотрение премьер-министра Михаила Мишустина.

«Прошу вас разработать регламент выплаты компенсаций за невыплаченные алименты в период режима самоизоляции из средств федерального бюджета с последующим взысканием с неплательщиков», - сказано в сообщении.

Как рассказала председатель НРК Ирина Волынец, алименты собираются компенсировать тем детям, которые не получили их из-за того, что один из родителей в период самоизоляции потерял работу. Общественница отметила, что таких граждан много, в связи с этим возрастает риск общего снижения законных выплат на детей.

В 2019 году, по данным Федеральной службы судебных приставов, общая сумма взысканных алиментов составила 17,4 миллиарда рублей.