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Эксперт объяснил, зачем отключать геолокацию на смартфоне

Иван Линдеманн
05:29 29.06.2020
Владимир Гриценко посоветовал делать это тем, кто обеспокоен сбором персональных данных.
Эксперт объяснил, зачем отключать геолокацию на смартфоне
© Фото: pixabay.com

Если человек обеспокоен сбором личных данных, то ему следует как можно чаще отключать на своем смартфоне геолокацию. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Специалист отметил, что приложения, установленные на телефоне, обмениваются информацией о рекламных предпочтениях пользователя, формирующихся из разных источников, в число которых входит и местоположение.

«Если пользователь зашел в Instagram, приложение может определить, что человек находится на Красной площади, и передать эту информацию в другие приложения-партнеры», - сказал Гриценко в интервью агентству «ПРАЙМ».

Также эксперт напомнил, что при включенной геолокации смартфон быстрее разряжается. Однако отключать эту функцию на постоянной основе не стоит, так как информация обычно собирается только в фоновом режиме.

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