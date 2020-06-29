Названы самые популярные ошибки туристов при регистрации в отеле

Перед заселением в отель туристам, в первую очередь, следует уточнить, есть ли в объекте размещения курортный сбор и включен ли он в стоимость номера. Такой совет путешественникам дал соучредитель и гендиректор одного из сервисов бронирования Сэм Шэнк.

В разговоре с Travel & Leisure он порекомендовал гостям интересоваться у сотрудников отеля, возможен ли ранний заезд или поздний выезд. Очень часто это услуга предоставляется бесплатно.

Кроме того, Шэнк считает важным говорить о своих желаниях относительно номера. Например, она всегда просит комнату вдали от лифта, чтобы побыть в тишине.

«Я всегда запрашиваю комнату вдали от лифта, на верхних этажах, с окном на тихую улицу или двор», - сказал эксперт.

Шэнк рассказал, что очень часто туристы забывают в отеле свои вещи, не предоставляют сотрудникам действующие номера телефонов, не оставляют обслуживающему персоналу чаевых и не проверяют итоговый счет, поэтому нередко переплачивают за повышение класса обслуживания.