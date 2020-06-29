Разгадана тайна секретных комнат Букингемского дворца

В лондонской резиденции английской королевы Елизаветы Второй - Букингемском дворце - обнаружили комнаты, о которых ранее никому не было известно.

Журналисты The Sun выяснили, что там находятся частный кинотеатр, крытый бассейн, свое почтовое отделение и комната с банкоматом. Кроме того, по данным источников издания, во дворце есть часовня. Она была открыта королевой Викторией и принцом Альбертом еще в 1844 году. В 1940-х часовня сильно пострадала в результате налета немецкой авиации, после чего ее перенесли в юго-восточную часть здания.

Также в Букингемском дворце находится личный кабинет врача монаршей семьи Тимоти Эванса. Издание отмечает, что он всегда присутствует на рабочем месте.

А в Белой гостиной здания расположена тайная дверь, которая замаскирована под зеркало. Ей нередко пользуется королева, чтобы быстрее добраться до своих апартаментов.

До 2019 года во дворце располагался бар. Однако Елизавета Вторая распорядилась закрыть его, потому что обслуживающий персонал любил проводить там время.

Всего в Букингемском дворце, который был построен в 1703 году, 775 помещений, 52 спальни и 78 ванных комнат.