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В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 6 тысяч пациентов

Иван Линдеманн
09:38 02.06.2020
Общее число вылечившихся пациентов в столице достигло 88 269.
В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 6 тысяч пациентов
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 6030 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88269», - добавила она.

Ракова напомнила, что вылечившимся гражданам предлагают стать донорами плазмы. Для этого необходимо, чтобы возраст человека был от 18 до 55 лет, у него отсутствовали хронические заболевания, были отрицательные анализы на ВИЧ, а также гепатиты В и С.

По данным на 1 июня, в России зафиксировано 414 878 случаев заболевания COVID-19, 175 877 пациентов выздоровели, 4855 скончались.

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