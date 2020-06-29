Эксперт объяснил, как правильно выбрать питьевую воду

Правильно выбранная питьевая вода не только способна утолить жажду, но и может принести организму человека пользу. Именно поэтому к ее покупке нужно подойти ответственно. Об этом сообщил автор книг о лечебных водах Александр Назаров.

В первую очередь, по словам эксперта, нужно обратить внимание на то, где была добыта вода. Самая полезная - из артезианских скважин, потому что в ее составе есть полезные микроэлементы. А в воду из наземных источников они добавляются при производстве.

«На воду должны влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала», - сказал Назаров в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметил, что лечебную воду пьют только по назначению врача. Кроме того, он сообщил, что употреблять ее нужно правильно: столовую - за полчаса до еды и через два часа после, лечебную - за 15 минут до приема пищи.