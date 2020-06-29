В Крыму рассказали, как можно скорректировать снизившиеся показатели туризма

Скорректировать снизившиеся из-за пандемии коронавируса показатели туризма в Крыму удастся благодаря успешному летнему сезону и его пролонгации на осень. Об этом заявил глава министерства курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Он отметил, что предпосылки к тому, что в сентябре-октябре полуостров будет популярен среди туристов, есть.

«Соответственно, по итогам года показатели могут быть выровнены за счет пролонгации сезона и отложенного спроса», - сообщил министр РИА Новости.

При это он подчеркнул, что окончательные прогнозы делать преждевременно - необходимо запустить отрасль и не допустить ухудшения эпидемической обстановки.

Напомним, что с 15 июня все санатории и отели полуострова начали принимать крымчан, а с 1 июля курорт откроется для туристов из других регионов России.