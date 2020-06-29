Сколько надо копить: составлен рейтинг регинов РФ по доступности жилья

Наиболее быстро можно накопить на жилье, если жить и работать в регионах Крайнего Севера. Дольше всего придется копить, проживая на юге страны и на Северном Кавказе.

Таковы данные исследования экспертов РИА Рейтинг, которые подсчитали минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком сможет скопить на квартиру площадью 60 квадратных метров. Аналитики не брали в расчет заемные средства, а исходили из среднестатистической заработной платы в каждом регионе.

В среднем для покупки собственной квартиры в первом квартале 2020 года нужно было копить 4,6 года. Быстрее всего справить новоселье в Магаданской области, ХМАО и Ненецком автономном округе, где семье придется откладывать не менее трех лет, чтобы приобрести «двушку».

Следом в рейтинге расположились Тюменская и Мурманская области, а также Камчатский край. Там копить на двухкомнатную квартиру нужно более трех лет, но при условии, что расходы на семью не превысят прожиточные минимумы.

А вот чтобы стать владельцем недвижимости в южных регионах России придется набраться терпения и копить более 14 лет. После этого семья с одним ребенком может рассчитывать на покупку квартиры в Чеченской и Карачаево-Черкесской Республиках, Дагестане и Кабардино-Балкарской Республике.