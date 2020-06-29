Банки расширят список продуктов с оформлением через сайт Госуслуг
Нововведение коснется сервисов по автоматическому обновлению данных паспорта, увеличению кредитного лимита, открытию дебетовых карт и вкладов.
© Фото: Виталий Колмыков, ТРК Звезда
Российские банки намерены расширить список продуктов, которые можно оформить, используя введенные на сайте госуслуг данные.
По информации издания «Известия», которое ссылается на представителей крупнейших кредитных организаций России, нововведение коснется сервисов по автоматическому обновлению данных паспорта, увеличению кредитного лимита, открытию дебетовых карт и вкладов.
Напомним, что 20 мая в России был запущен пилотный проект «Цифровой профиль». С его помощью заявка на кредитный продукт, используя данные с сайта госуслуг, заполняется автоматически. Это позволяет клиенту сэкономить время, а сотруднику банка - упростить проверку документов.