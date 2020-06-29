Банки расширят список продуктов с оформлением через сайт Госуслуг

Напомним, что 20 мая в России был запущен пилотный проект «Цифровой профиль». С его помощью заявка на кредитный продукт, используя данные с сайта госуслуг, заполняется автоматически. Это позволяет клиенту сэкономить время, а сотруднику банка - упростить проверку документов.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.