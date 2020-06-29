В Минэкономразвития назвали количество сокращенных в период пандемии работников

Во время ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, в России не работали около 15 миллионов человек. Из них потеряли работу 680 тысяч, то есть 4,5 процента. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

«То, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, - это действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа, - это в целом неплохой результат», - сказал глава Минэкономразвития в ходе совещания правительства по ситуации на рынке труда.

Кроме того, Решетников рассказал, что более 2 миллионов безработных с 1 апреля встали на учет в службах занятости, треть из них - из-за того, что были сокращены в период пандемии.

Глава Минэкономразвития выразил уверенность, что уже в 2021 году уровень занятости населения вернется к уровню 2019 года. Это произойдет благодаря принятому правительством пакету мер поддержки экономики.

«У нас в общенациональном плане восстановления экономики очень большой блок посвящен структурной поддержке рынка труда. Имеется в виду переобучение безработных, имеются в виду дистанционные формы занятости», - отметил Решетников.

Министр напомнил, что данные меры долгосрочны. Например, кредиты, которые рассчитаны на выплату зарплат сотрудникам, буду выдавать до 1 марта 2021 года.