Женщина попыталась поджечь Рейхстаг в Берлине

В Берлине сотрудниками полиции задержана женщина, которую подозревают в попытке поджога здания Рейхстага, в котором заседает бундестаг. Правоохранители застали ее у деревянной панели, которая закрывает одно из окон здания.

«Пожарная служба получила вызов прошлой ночью из-за возгорания в районе места проведения дорожных работ на площади Фридриха Эберта. Сотрудники полиции бундестага обнаружили возгорание. Деревянная панель, которая защищает окно на фасаде бундестага, была подожжена с использованием воспламеняющейся жидкости», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы полиции Берлина.

Сообщается, что женщина добровольно сдалась стражам порядка, в настоящее время она задержана по подозрению в совершении поджога.

В полиции особо отметили, что никакой политической составляющей в правонарушении нет, а женщина, возможно, нуждается в медицинской помощи. Рассматривается вопрос о ее принудительной госпитализации.