США прекратили поставки военной техники и товаров двойного назначения в Гонконг

Соединенные Штаты с понедельника, 29 июня, прекращают экспортировать в Гонконг американское вооружение и оборудование двойного назначения. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Вашингтон прекращает экспорт американской военной техники и товаров двойного назначения в Гонконг. Если Пекин теперь относится к Гонконгу по принципу «одна страна - одна система», то и мы считаем таким образом», - написал Помпео у себя в Twitter.

Напомним, что в конце мая Дональд Трамп обвинил власти Китая в отказе от принципа «одна страна - две системы», в рамках которого британская колония Гонконг была возвращена под юрисдикцию КНР. Это произошло после того, как по Гонконгу прокатилась волна протестов. Президент США также объявил о санкциях в отношении Китая за установление жесткого контроля над автономией.