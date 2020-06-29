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СК назвал причины взрыва в пятиэтажке на северо-востоке Москве

Тамара Астапенкова
22:09 29.06.2020
В результате последующего возгорания нескольких квартир, пострадали не менее двух человек.
СК назвал причины взрыва в пятиэтажке на северо-востоке Москве
© Фото: moscow.sledcom.ru

По результатам доследственной проверки следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Уничтожение и и повреждение имущества по неосторожности». Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу Москве.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошел взрыв с последующим возгоранием нескольких квартир на третьем этаже пятиэтажного дома.

«По данным следствия, 29 июня 2020 года житель дома, расположенного по улице Проходчиков в городе Москве, проявил преступную небрежность при обращении с газо-воздушным оборудованием», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за пожара пострадали не менее двух лиц. Также было повреждено имущество жильцов и конструктивные элементы дома. Потерпевшие граждане были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

После опроса очевидцев и жильцов дома, выяснилось, что мужчина, в квартире которого произошел хлопок, злоупотреблял спиртными напитками. Он госпитализирован, находится в тяжелом состоянии. Сообщалось, что общая площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. Были эвакуированы шесть человек.

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