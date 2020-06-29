Мишустин поручил внести изменения в перечни приоритетных профессий

Михаил Мишустин поручил Минтруду, министерству просвещения и Минобрнауке обновить перечни приоритетных профессий с учетом текущей ситуации. В ходе заседания по ситуации на рынке труда премьер-министр отметил, что сформированные министерством труда перечни серьезно изменились.

«Нам нужно сформулировать такое поручение с учетом обсуждения. Я просил бы Минтруд совместно с Министерством просвещения и Минобрнауки внести изменения в перечни приоритетных профессий, формируемые министерством труда с учетом нынешней ситуации - она серьезно изменилась», - сказал Мишустин.

Глава правительства предложил Пенсионному фонду РФ предоставлять вышеуказанным министерствам выборку по трудоустройству выпускников «в разрезе вузов и колледжей, а также по смене ими работы в течение первых 6-12 месяцев». Мишустин отметил, что предоставленная информации поможет более детально отслеживать востребованность тех или иных образовательных организаций.

Также премьер-министр предложил Минобрнауке и Минтруду представить предложения по созданию единой базы вакансий при трудоустройстве выпускников. Он отметил, что необходима оценка потенциального рынка труда, а также понимание насколько востребованы профессии, по которым идет подготовка студентов.