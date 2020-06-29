В Сочи исчезло озеро

Озеро Малое почти полностью исчезло на территории Кавказского заповедника в Сочи.

Специалисты рассказали, что водоем располагается на восточном склоне хребта Левая Псеашха. Зеркало озера исчезло практически полностью. Теперь на его месте располагаются лишь грязь и камни.

Уточняется, что исчезновение водоема стало следствием естественных природных процессов, сообщает информационный портал «Сочи Экспресс».

Директор по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин сообщил, что озеро Малое образовалось в результате систематически повторяющихся ударов снежных лавин. И на данный момент происходят естественные геологические процессы, благодаря которым озеро появилось.



По мнению специалиста, массы снега фактически выбили воду из озера и поспособствовали формированию новых путей фильтрации талых вод по направлению к реке Уруштен.

Ранее сообщалось, что NASA опубликовало снимок контуров древнейшего водоема. По мнению специалистов, семь тысяч лет назад оно было самым большим в мире. Сейчас оно меньше в тысячу раз.