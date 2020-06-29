Минтранс РФ создаст систему для защиты транспорта от хакеров

Министерство транспорта планирует разработать единую систему мониторинга инфраструктуры, которая будет защищать транспорт от возможных хакерских атак и выявлять сбои в работе оборудования.

Как рассказали «Известиям» в ведомстве, создание такой системы входит в федеральный проект»Информационная безопасность». Согласно документу, на разработку потребуется 732 миллиона рублей до 2024 года.

В начале третьего квартала этого года Минтранс проведет тендер на создание пилотного проекта.

По словам руководителя департамента системных решение Group-IB Антона Фишмана, аэропорты, метрополитен и железные дороги во всем мире довольно уязвимы к различного рода кибератакам. Система, которую планирует разработать Минтранс, призвана улучшить и обезопасить работу транспорта.