Число жертв коронавируса превысило 500 000 человек

Число жертв новой коронавирусной инфекции в мире превысило 500 тысяч человек. Об этом сообщили эксперты из университета имени Джона Хопкинса в США, которые ведут альтернативную статистику, обобщая данные СМИ, сообщения медиков и собственные сведения.



По состоянию на 28 июня, от COVID-19 в мире умерли 500 108 инфицированных, наибольшее количество жертв в США - 125 714 человек. Общее число зараженных превысило 10 миллионов жителей Земли.



В России, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль с самого начала, зафиксировано более 634 тысяч случаев заболевания инфекцией. При этом свыше 399 тысяч пациентов полностью излечились от смертельно опасного недуга.