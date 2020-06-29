Мишустин предложил создать единую базу вакансий для выпускников

Михаил Мишустин предложил Минобрнауке и Минтруду представить предложения по созданию единой базы вакансий при трудоустройстве выпускников. По словам премьер-министра, это является важной инициативой.

«Необходимо предусмотреть использование сервисов занятости при центрах занятости – единой базы вакансий при трудоустройстве выпускников. Это очень важная инициатива. Просил бы вас тогда представить предложения», - сказал Мишустин на совещании по ситуации на рынке труда.

Глава правительства отметил, что решение вопросов трудоустройства выпускников невозможно без оценки потенциального рынка труда. Необходимо понимание, насколько востребованы те или иные профессии, по которым идет подготовка студентов.

«Смогут ли выпускники найти работу, есть ли для них вакансии на рынке труда – очень важный вопрос. Многие семьи его задают. В том числе с учетом задач, которые мы будем решать в рамках реализации национальных проектов», - отметил глава правительства.

Михаил Мишустин также отметил, что борьба с безработицей в России является первоочередной задачей. Он сообщил, что с 1 апреля количество людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза. Но взрывного роста безработицы на фоне коронавируса удалось избежать, добавил премьер-министр.