Исторический момент: как проходит голосование по поправкам к Конституции в России

В понедельник, 29 июня, Джефф Монсон, ранее знаменитый боец ММА, а сейчас депутат муниципального совета подмосковного Красногорска, проголосовал по поправкам к Конституции РФ.

«Уровень организации достаточно высокий, включая безопасность людей, работающих там и голосующих на местах. Очень чисто», - рассказал Монсон.

В школу, где расположен участок для голосования, Джефф пришел в футболке и спортивных штанах, а также в маске и перчатках. При входе – обязательная обработка антисептиком. В спортивном зале немного людей, но это не потому что отказываются голосовать, просто процедуру специально растянули на неделю, чтобы не создавать опасной концентрации во время эпидемии. Каждому пришедшему на участок выдается одноразовая шариковая ручка.

«Хочу отметить отличную организацию процесса голосования. Надо сказать, что все продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам и чтобы волеизъявление проходило абсолютно безопасно», - сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кто не хочет идти на участки, свое мнение может высказать онлайн. В Москве, например, больше миллиона человек проголосовали в электронном формате. Актер Сергей Гармаш все-таки решил прийти на участок. Личность узнаваемая, но для прохождения идентификации маску приспустить все равно пришлось.

«Я живу рядом, через забор. Я не очень хорошо пользуюсь услугами онлайн», - пояснил Гармаш.

Ректор МГУ Виктор Садовничий в числе многих работал над поправками к Конституции. И не мог не высказать свое мнение.

«Я, безусловно поддерживаю те моменты, которые важны для нас. Социальная сфера - это ведь студенты, это их будущее. Я предлагал закон, вносил предложение чтобы наука стала поддержкой государства», - сказал Садовничий.

Пришли на свои участки для голосования супруги режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова. Меньшов отметил, что очень хочет, чтобы как можно больше людей пришли и высказали свое мнение.

«Когда нам говорят, что ваш голос важен, то я верю, я считаю, что мой голос важен. Я живу в этой стране, я ее люблю», - сказала Алентова.

Официальная дата голосования по поправкам к Конституции - 1 июля. У тех, кто еще не сделал свой выбор, есть время для принятия решения.

«В Конституции нет и не может быть второстепенных норм, и в том пакете поправок, который в эти дни обсуждает и высказывает свое отношение население России, конечно, все нормы чрезвычайно важны», - сказал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

За четыре дня с начала голосования общая явка достигла почти 40%. И изменения в главный закон страны одобряют примерно три четверти опрошенных россиян.

«Сейчас уже можно уверенно говорить, что явка составит не менее 55% пришедших голосовать граждан. Очень высокий показатель, учитывая все вызовы, которые есть», - сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Первые официальные данные появятся только вечером 1 июля. Пока отмечается, что на голосовании почти нет нарушений. По данным уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, получено около двух десятков жалоб на принуждение к голосованию. Но для дальнейших разбирательств в прокуратуру отправлены единицы. Выяснилось, что в большинстве случаев никто никого голосовать не заставлял, а за принуждение люди сочли рекомендацию сделать свой выбор в электронном виде.