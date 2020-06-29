Траектория развития: в России запустят сервис по отслеживанию трудоустройства студентов

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что Минтруд вместе с Минобрнауки с сентября 2020 года запускает специальный сервис. Он позволит отслеживать данные по трудоустройству выпускников.

На основании его, по мнению Котякова, можно будет корректировать образовательные программы.

«Мы совместно с Валерием Николаевичем (Фальковым), с министерством науки и высшего образования с сентября запускаем сервис, позволяющий видеть индивидуальную траекторию развития выпускника», - уточнил Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.

По его словам, на основании анализа этих данных можно будет корректировать образовательные программы и предлагать вузам расширять контрольные цифры приема и набор специалистов по тем специальностям, которые наиболее востребованы на сегодня.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать единую базу вакансий для выпускников. По его словам, необходимо понимание насколько востребованы профессии, по которым готовят студентов.