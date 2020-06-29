Исследование памятников, изучение архивов: как проходят работы по подготовке к реставрации кронштадских фортов

Работы по подготовке к реставрации трех кронштадских фортов - «Император Петр I», «Кроншлот» и «Император Александр I» идут полным ходом. Как сообщает Департамент внешних коммуникаций АНО «Остров фортов», уже были заключены государственные контракты на разработку проектов с ведущими реставрационными организациями.

Сейчас специалисты проводят комплексные научные исследования памятников, изучают архивы, ведут обследования технического состояния элементов сооружений. Также идет разработка эскизного проекта реставрации и приспособления каждого форта.

На фортах «Петр I» и «Кроншлот» заложены шурфы, благодаря которым видна стратиграфия строительства и жизни фортов. Вскоре будет изучено состояние фундаментов исторических построек и определены проектные решения для их дальнейшего сохранения. Этим займутся технологи, конструкторы и архитекторы. В то же время, археологи, изучив открытые в шурфах слои, узнают детали строительства и жизни объектов.

В рамках поездки на форты можно будет на месте запечатлеть процесс работы архитекторов и реставраторов.

На ближайшее будущее намечено проведение подводных археологических исследований в предстоящий летний период. Они имеют большое значение для реставрации фортификационных сооружений, а также для запланированного строительства более чем километровой канатной дороги с острова Котлин до форта «Император Александр I».

Подводные исследования позволят точно локализовать и определить границы ряжей, расскажут о состоянии подводной части фортов. Кроме того, есть надежда на обнаружение ценных для истории и археологии артефактов, так как вся акватория на протяжении трех столетий активно использовалась, а подводные археологические исследования ранее не проводились.

Помимо бережной реставрации, форты ожидает приспособление к современному использованию. Подготовлены концептуальные предложения по музеефикации «Императора Петра I», «Кроншлота» и «Императора Александра I», находящиеся на стадии обсуждения с заинтересованными представителями профессиональной общественности.