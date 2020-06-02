Внедорожник въехал в толпу протестующих в США: видео

Во время протестов в городе Буффало, расположенном в штате Нью-Йорк, в толпу протестующих въехал внедорожник.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что автомобиль протаранил несколько человек. После наезда водитель скрылся в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, по меньшей мере два человека пострадали.

Протесты в США начались 25 мая, когда после грубого ареста скончался чернокожий охранник ночного клуба в Миннеаполисе Джордж Флойд. Во время задержания полицейский надавил ему коленом на горло, в результате чего произошла асфиксия.

Президент США Дональд Трамп назвал происходящее домашним террором и пригрозил ввести федеральные войска для прекращения беспорядков в городах.