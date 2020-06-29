Опять попался: «Сочи» накажет Кокорина за незапланированный выходной

Генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб накажет нападающего Александра Кокорина в связи с нарушением правил внутреннего распорядка.

Ранее российский футболист опубликовал фото с празднования дня рождения своего друга Геннадия Куропаткина. На фото присутствовало 11 человек. Таким образом, Кокорин нарушил правила социального дистанцирования.

«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка клуба со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — отметил Рубашко, пишет ТАСС.

Напомним, в нынешнем сезоне Александр принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счет 6 голов.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин рассказал о жизни в колонии. Футболист, который честно отбыл наказание за драки, заявил, что никому не пожелает оказаться за решеткой.