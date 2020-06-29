Путин поздравил лидера Туркменистана с днем рождения
Российский президент Владимир Путин поздравил туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
«Со своей стороны Гурбангулы Бердымухамедов, поблагодарив за поздравления, подчеркнул важное значение состоявшегося в Москве 24 июня Парада Победы, в котором приняли участие и туркменистанские военнослужащие», - говорится в поздравительной телеграмме.
В ней Путин также подчеркнул, что его туркменский коллега пользуется «большим уважением среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный государственный деятель».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поддержал первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заболевшего коронавирусом. Российский лидер пожелал коллеге скорейшего выздоровления.