Путин поздравил лидера Туркменистана с днем рождения

В ней Путин также подчеркнул, что его туркменский коллега пользуется «большим уважением среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный государственный деятель».

«Со своей стороны Гурбангулы Бердымухамедов, поблагодарив за поздравления, подчеркнул важное значение состоявшегося в Москве 24 июня Парада Победы, в котором приняли участие и туркменистанские военнослужащие», - говорится в поздравительной телеграмме .

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