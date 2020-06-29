Путин подписал указ о посмертном награждении волонтера Анурьевой

Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова волонтера из Ульяновской области Светланы Анурьевой за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить Анурьеву Светлану Борисовну - волонтера, Ульяновская область (посмертно)», - говорится в сообщении.

Ранее президент России высоко оценил помощь, которую оказали волонтеры в борьбе с коронавирусом и поблагодарил их за самоотверженный труд. Владимир Путин добавил, что добровольные помощники оказали действенную помощь трем миллионам россиян в период борьбы с COVID-19.