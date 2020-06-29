В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал о решении Евросоюза продлить действие антироссийских ограничительных мер до 2021 года.

Напомним, ранее Евросоюза продлил ограничительные меры против России, принятые в связи с событиями 2014 года на Украине и в Крыму.

Бальбек подчеркнул, что в Москве привыкли, что США диктуют условия европейским партнерам, несмотря на пандемию, кризис и другие факторы.

«Для нас это уже привычно, а вот для европейских фермеров и промышленников, которые, возможно, надеялись на улучшение экономических связей с Россией, это довольно неприятно», - отметил Бальбек, сообщает RT.

Ранее сообщалось о том, что совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России, принятые в 2014 году. Таким образом, ограничения будут действовать до 31 января 2021 года.